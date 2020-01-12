Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана

12 января 2020 02:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью правившего страной полвека султана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в сообщении Белого дома.

"Меланья (Трамп – ред.) и я были очень опечалены, узнав о смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Омана. Будучи наиболее долго правившим правителем на Ближнем Востоке, султан Кабус принес мир и процветание своей стране и был другом для всех", - передает Белый дом заявление президента.

"Его беспрецедентные усилия по налаживанию диалога и достижению мира в регионе показали нам, как важно прислушиваться ко всем точкам зрения. Султан Кабус был настоящим партнером и другом для Соединенных Штатов, проработав с девятью американскими президентами", - заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат укреплять партнерские отношения с Оманом, а наследие султана будет сохранено.

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры, 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.

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