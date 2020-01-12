В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся

12 января 2020 04:38 (UTC+04:00)

Управление аэропортов Дубая предупредило, что отсрочки и отмены рейсов из Дубая и в Дубай продолжатся до вечера воскресенья из-за непрекращающихся сильных дождей в ОАЭ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении управления.

В субботу десятки рейсов из международного аэропорта Дубая были отменены или задержаны из-за шедшего целый день ливня, который превратил летные поля воздушной гавани в настоящее озеро.

"С учетом непрекращающихся сильных дождей и в субботу в ночное время работа международного аэропорта Дубая будет временами нарушена в течение предстоящих 24 часов, когда некоторые рейсы будут задерживаться, отменяться или перенаправляться в другие аэропорты", - отмечает управление в Twitter.

В управлении аэропортов Дубая заверили, что сделают все возможное для возвращения работы аэропортов эмирата в привычный график в ближайшее время. Там посоветовали пассажирам держать связь с авиакомпаниями на предмет возможного изменения расписания рейсов, выезжать в аэропорт заблаговременно с учетом заторов на дорогах из-за непогоды и по возможности пользоваться метро вместо автомобилей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана
Арабские страны 11 января 13:37
Абэ посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман с 11 по 15 января
Другие страны 10 января 07:09
Казахстан и ОАЭ могут подписать соглашение в сфере автомобильного сообщения
Транспорт 7 января 12:58
Иностранные резиденты ОАЭ получили 30-дневный безвизовый режим в Узбекистан
Бизнес 29 декабря 2019 11:24
Беларусь и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства и охраны природы
Беларусь 24 декабря 2019 17:18
Текстильное предприятие Азербайджана запустит новую линию детской одежды
Бизнес 17 декабря 2019 16:53
Лента новостей
Елизавета II созвала совещание для разрешения кризиса, вызванного решением принца Гарри
Европа 04:19
Бывший посол Ирана в России назначен верховным советником главы иранского МИД
Политика 03:59
Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
Европа 03:36
Футбольный клуб "Малага" уволил главного тренера
Европа 03:14
Правящая партия Тайваня одержала победу на парламентских выборах
Другие страны 02:55
Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
Арабские страны 02:34
Путин и Эрдоган подтвердили стремление содействовать политическому урегулированию в Ливии
Турция 02:07
Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе страны
Другие страны 01:52
Генсек ООН: султан Омана превратил страну в процветающее государство
Европа 01:45