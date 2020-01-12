В Алеппо при обстреле со стороны террористов погибли два человека

12 января 2020 16:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли, трое пострадали в результате обстрелов со стороны террористических группировок ряда районов в сирийском городе Алеппо, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что террористы совершили артиллерийский обстрел районов аш-Шахба аль-Джадида и Шариа ан-Нил в Алеппо, в результате двое мирных жителей погибли, трое получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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