Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

12 января 2020 17:04 (UTC+04:00)

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу Саррадж провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил, что глава триполийского правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье отправится в Турцию, где встретится с президентом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее урегулирование в Ливии.

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