В Ираке в ходе протестов пострадали 48 полицейских и 11 демонстрантов

Шестьдесят человек, в том числе 48 полицейских, пострадали в столкновениях сил безопасности и студентов возле здания университета Васит в провинции Васит на востоке Ирака, сообщил источник в силах безопасности иракскому телеканалу "Ас-Сумария", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из полиции 48 сотрудников получили ранения, также пострадали 11 демонстрантов", - сказал источник.

Протесты в провинции Васит, которая граничит с Ираном, с требованием конституционных изменений и смены правительства продолжаются с октября прошлого года, они вновь вспыхнули в начале января. Участники акций протеста перекрывают дороги, мосты через реку Тигр, а также продолжают всеобщую забастовку.

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