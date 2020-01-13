Совбез ООН продлил миссию по поддержанию перемирия в Йемене

13 января 2020 21:40 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно продлил до 15 июля 2020 года мандат Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде (UNMHA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение об учреждении миссии было принято после достижения договоренностей о перемирии, достигнутых йеменскими сторонами в декабре 2018 года в Стокгольме. "[Совет Безопасности] постановляет продлить до 15 июля 2020 года мандат Миссии ООН по поддержке осуществления соглашения по Ходейде", - говорится в принятом документе.

СБ поручил миссии "следить за соблюдением сторонами режима прекращения огня в Худейте и взаимной передислокации сил из города Ходейда и портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса". Также представители ООН должны работать со сторонами конфликта для обеспечения безопасности в регионе.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Эр-Рияда. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии
В мире 12 января 12:22
Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе страны
Другие страны 12 января 01:52
Помпео обсудил с Гутерришем развитие событий на Ближнем Востоке
В мире 10 января 07:50
В Мали 20 человек пострадали при ракетном обстреле базы ООН
Другие страны 9 января 15:04
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
США 9 января 09:21
Эксперты ООН считают, что хуситы не причастны к атаке на предприятия Saudi Aramco
Арабские страны 9 января 03:32
Лента новостей
Прокуратура сняла обвинение в поддержке экстремизма с экс-премьера Словакии
Европа 22:00
Один из членов экипажа выпал из самолета Finnair
Европа 21:46
Предложения президента Литвы по полномочиям разведки отложены до весенней сессии Сейма
Европа 21:33
Заур Дарабзаде зарегистрирован кандидатом в депутаты
Политика 21:19
Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве
Россия 20:42
Представители пяти стран обсудят 16 января ход расследования авиакатастрофы под Тегераном
В мире 20:25
Власти Варшавы не планируют никаких мероприятий в годовщину освобождения города от фашизма
Европа 20:24
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия
Арабские страны 20:09
В иранском Хурремшехре началась транспортировка нефтяной платформы морем
Энергетика 19:53