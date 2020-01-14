Ливан восстановил право голоса в ГА ООН

14 января 2020 02:38 (UTC+04:00)

Ливан вновь обрел право голоса в Генассамблее ООН, после того как внес платеж во всемирную организацию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее он заявлял, что семь стран ООН лишились права голоса в Генеральной Ассамблее из-за долгов по взносам во всемирную организацию. В их число вошли Центральноафриканская Республика, Гамбия, Ливан, Лесото, Тонга, Венесуэла и Йемен.

В понедельник утром, по словам Дюжаррика, стало известно, "что Ливан только что совершил платеж". "И с этим платежом право голоса Ливан полностью восстановлено, согласно статье 19 устава ООН", - сказал официальный представитель генсека ООН.

Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. Однако, согласно уставу, Генеральная Ассамблея может разрешить такому государству-должнику участвовать в голосовании, если оно признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.

Как ранее пояснил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, должники "все еще могут заплатить необходимые суммы до следующего голосования в Генассамблее". В этом случае, по его словам, они смогут сохранить право голоса.

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