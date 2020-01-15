В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 22.10, во вторник, израильские самолеты вновь атаковали аэродром Тифор со стороны района Эт-Танф (безопасная зона сил США около сирийско-иорданской границы)", - сообщает агентство.

По данным источника, атаку отражали системы ПВО Сирии, большая часть ракет была сбита. "Четыре ракеты достигли цели. Нанесен материальный ущерб", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что базу ВВС атаковали с беспилотников и ракетами.

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