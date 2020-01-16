Адвокаты Карлоса Гона в Японии больше не будут представлять его интересы

16 января 2020 08:50 (UTC+04:00)

Группа адвокатов бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона во главе с Дзюнъитиро Хиронакой, которая представляла интересы бизнесмена в Японии, прекратила свои полномочия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал NHK.

Соответствующее заявление сам Хиронака направил в окружной суд Токио.

Адвокаты считают, что вероятность возвращения Гона в Японию крайне мала и у них нет никаких причин продолжать представлять его интересы на территории страны.

Хиронака и еще несколько адвокатов из его конторы были наняты экс-главой концерна в прошлом году.

Именно они добились освобождения Гона под залог и внесли большой вклад в защиту его прав перед японским правосудием.

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