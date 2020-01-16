Саррадж и Хафтар подтвердили участие в конференции в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердили участие в конференции по урегулированию кризиса в стране, проведение которой намечено на 19 января в Берлине. Как сообщалось в четверг на официальной странице триполийского кабмина в Facebook, его премьер сам заявил об этом на прошедшей в среду вечером встрече с поддерживающими его политическими и военными лидерами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в одностороннем порядке подписали [в Москве] коммюнике о прекращении огня, представленное турецкой и российской сторонами, увидев в этой инициативе первый шаг к урегулированию кризиса и достижению безопасности и стабильности, - указал на совещании Саррадж. - Мы обратились ко всем политическим и военным кругам, и этот шаг получил коллективную поддержку".

"Мы приедем в Берлин и донесем наше послание", - сказал он, коснувшись, как указывается в опубликованном заявлении, трех основных направлений конференции - военного, политического и экономического.

Кроме того, Саррадж считает, что "позитивная роль России и Турции тревожит европейцев". "Они сами отдали им [Москве и Анкаре] эту роль, поскольку европейские страны не проявляли позитивного практического подхода к тому, что происходит в Ливии в течение девяти месяцев". - подчеркнул он.

Что касается командующего ЛНА, то, как передавал телеканал Al Hadath, о согласии участвовать в конференции он заявил на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который прибыл в четверг в Бенгази для переговоров с фельдмаршалом.

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