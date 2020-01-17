Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Боренков рассказал, что боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам"* с вечера 16 января пытались прорвать позиции правительственных сил в районе нескольких населенных пунктов провинции Идлиб и Алеппо. ВС Сирии удержали занимаемые позиции.

"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", - сказал он.

Боренков также сообщил, что 17 января боевики с использованием БПЛА нанесли удар по позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо. Двое сирийских военных погибли, еще четверо получили ранения. Всего в столкновениях с боевиками за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 сирийских военных.

"В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 17 января не осуществлялся", - добавил глава ЦПВС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.