Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

17 января 2020 21:41 (UTC+04:00)

Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Боренков рассказал, что боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам"* с вечера 16 января пытались прорвать позиции правительственных сил в районе нескольких населенных пунктов провинции Идлиб и Алеппо. ВС Сирии удержали занимаемые позиции.

"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", - сказал он.

Боренков также сообщил, что 17 января боевики с использованием БПЛА нанесли удар по позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо. Двое сирийских военных погибли, еще четверо получили ранения. Всего в столкновениях с боевиками за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 сирийских военных.

"В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 17 января не осуществлялся", - добавил глава ЦПВС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв ракетного обстрела Алеппо растет
Арабские страны 16 января 22:43
В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии
Израиль 15 января 03:36
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Арабские страны 15 января 02:45
Силы ПВО Сирии отражают атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Арабские страны 15 января 01:28
В Алеппо при обстреле со стороны террористов погибли два человека
Арабские страны 12 января 16:31
В Минобороны Турции сообщили о ситуации в Ливии и Идлибе
Турция 12 января 15:13
Лента новостей
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
Иран 22:19
В результате разбойного нападения в Нигерии погибли 14 человек
Другие страны 22:06
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы
США 21:51
В Азербайджане выросло производство золота
Бизнес 21:27
В Пуэрто-Рико около 20 тысяч человек покинули дома из-за землетрясений
Другие страны 21:13
В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты
Туризм 21:05
США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР
США 21:01
В Азербайджане будут восстановлены кяризы (ФОТО)
Общество 20:53
Bank Melli Iran в Баку завершил год с убытком
Финансы 20:41