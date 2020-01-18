В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

18 января 2020 07:06 (UTC+04:00)

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать Алеппо (является центром одноименной провинции в Сирии), доставая своим огнем даже центральные улицы города. В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного. Обстрелы происходят ежедневно, они ведутся из подконтрольных боевикам зон провинции Идлиб.

"К нам привезли 18 человек, трое скончались, раны были несовместимые с жизнью, несколько человек получили амбулаторную помощь, остальные находятся в стационаре, у всех минно-взрывные травмы, они прооперированы", - рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением местного госпиталя Манаф Шарбаджи.

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