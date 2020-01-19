Два человека убиты в стычках участников протестных акций с полицией в Багдаде

19 января 2020 19:32 (UTC+04:00)

Два человека были убиты в результате столкновений участников протестных акций и полицией, которые произошли в воскресенье в столице Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По их информации, особенно ожесточенные стычки с утра воскресенья проходили в центральной части города, в кварталах, прилегающих к площади Аль-Киляни. По данным медиков, ранения в ходе столкновений в городе получили не менее 17 человек.

Как сообщает телеканал, силы безопасности неоднократно использовали гранаты со слезоточивым газом, чтобы разгонять толпы собравшихся в центре Багдада манифестантов.

В Ираке с начала октября не стихают протесты против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием.

По данным Центра документации военных преступлений страны, за этот период не менее 700 человек погибли, и свыше 25 тыс. пострадали.

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