Число погибших военных в результате атаки хуситов в Йемене возросло до 100

Жертвами ракетного обстрела тренировочного лагеря армии Йемена со стороны мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) стали 100 военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera, приводя заявление Министерства иностранных дел Йемена.

Ранее сообщалось о 80 погибших и 150 раненых в результате атаки к северу от провинции Мариб. По имеющимся данным, целью обстрела сторонников "Ансар Аллах" стала мечеть, расположенная на территории тренировочного лагеря 4-го полка йеменской армии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

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