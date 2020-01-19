В Египте назвали дату парламентских выборов

19 января 2020 21:21 (UTC+04:00)

Парламентские выборы в Египте состоятся в ноябре текущего года, заявил глава комитета по законодательным и конституционным вопросам парламента страны Баха Абу Шакка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Youm7, Абу Шакка заявил на встрече с делегацией из Малави, что срок работы нынешнего созыва парламента по конституции завершается 9 января 2021 года.

"Датой проведения парламентских выборов является ноябрь 2020 года", - цитирует чиновника издание. Также Абу Шакка отметил, что президентские выборы в стране состоятся в марте 2024 года.

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