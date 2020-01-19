Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

19 января 2020 22:26 (UTC+04:00)

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и их союзники предприняли попытку масштабного наступления на позиции армии Сирии на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийская армия на юго-востоке провинции Идлиб отразила масштабную атаку на свои позиции террористов "Джебхат ан-Нусра" и союзных им бандформирований", - пишет агентство.

В ходе боестолкновений у деревни Абу-Дафна террористы применили тяжелое вооружение. Бойцы сирийской армии, вступив в бой, заставили террористов отступить после того, как те понесли большие потери в живой силе и технике. В том числе, сирийская артиллерия ракетным огнем отрезала пути снабжения передовых отрядов атакующих боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
Арабские страны 18 января 07:06
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Арабские страны 17 января 21:41
Число жертв ракетного обстрела Алеппо растет
Арабские страны 16 января 22:43
В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии
Израиль 15 января 03:36
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Арабские страны 15 января 02:45
Силы ПВО Сирии отражают атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Арабские страны 15 января 01:28
Лента новостей
В Китае в результате землетрясения пострадали три человека
Китай 23:19
"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии
Спорт 23:14
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Арабские страны 23:01
Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии
В мире 22:52
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ
Политика 22:39
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах
Политика 22:23
Глава ЕК обсудила с Эрдоганом и Чавушоглу ситуацию в регионе
Европа 22:14
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов
Политика 22:07
Народный художник Ариф Гусейнов: 20 Января - начало пути к восстановлению независимости Азербайджана
Политика 22:00