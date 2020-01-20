Алжир готов принять у себя предстоящий диалог между ливийскими сторонами

20 января 2020 06:54 (UTC+04:00)

Алжир отвергает сложившуюся ситуацию в Ливии, где продолжается вооруженное противостояние. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в воскресенье вечером в Берлине президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Он участвовал в международной конференции по ливийскому мирному урегулированию, которая завершилась принятием итогового документа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международному сообществу надо взять на себя ответственность за обеспечение мира и безопасности в Ливии, - подчеркнул Теббун. - Алжир отвергает любое посягательство на территориальную целостность и суверенитет институтов власти в этой стране". Кроме того, отметил он, "Алжир отвергает сложившуюся ситуацию в Ливии".

"Наша задача - составить дорожную карту с четкими контурами, которая будет иметь принудительный характер для сторон, будет направлена на стабилизацию перемирия, приостановку поставок противоборствующим сторонам оружия, чтобы отдалить призрак региональной войны", - продолжил Теббун.

Он призвал "побудить ливийские стороны сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса путем диалога и использования мирных средств, не допустить такого развития событий, которое имело бы разрушительные последствия".

"Алжир готов принять предстоящий диалог между ливийскими братьями", - заявил президент, добавив, что "регион нуждается в стабильности, основанной на общей безопасности".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Канцлер Австрии поприветствовал берлинское соглашение по Ливии
Европа 04:38
Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии
Арабские страны 02:38
Глава Еврокомиссии обсудила с генсеком ООН итоги конференции по Ливии
Европа 01:08
Конференция в Берлине призвала создать единое правительство Ливии
В мире 00:40
Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта
Арабские страны 19 января 23:37
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Арабские страны 19 января 23:01
Лента новостей
Народный артист Васиф Бабаев: Трагедия 20 Января 30 лет живет в моем сердце
Политика 07:00
Трое мужчин погибли в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне
Европа 06:27
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
В мире 06:11
В Китае от пневмонии нового типа погибли три человека
Китай 05:48
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
США 05:25
Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке
Другие страны 04:55
Канцлер Австрии поприветствовал берлинское соглашение по Ливии
Европа 04:38
В штате Гавайи убиты два полицейских (Обновлено)
США 04:07
ЕС призвал стороны конфликта в Йемене к взаимодействию с ООН
В мире 02:58