Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине

20 января 2020 14:49 (UTC+04:00)

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии на берлинской конференции. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

"Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал", — добавил собеседник агенства.

Берлинская конференция состоялась через несколько дней после межливийских переговоров в Москве с участием представителей России и Турции.

Российскую столицу Хафтар тоже покинул, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.

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