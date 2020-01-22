Президент Ливана утвердил состав нового правительства

Президент Ливана Мишель Аун утвердил во вторник состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Об этом сообщила канцелярия главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В состав кабинета, которому предстоит вывести Ливан из острого экономического и финансового кризиса, вошли 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины страны.

Выступивший перед журналистами во дворце Баабда генеральный секретарь Совета министров Махмуд Меккия сообщил, что на пост министра иностранных дел республики назначен Насыф Хитти (христианин-маронит), а главой МВД стал Мухаммед Фахми (мусульманин-суннит). Впервые министерство обороны Ливана возглавила женщина - Зейна Акар (православная), которая заняла также пост вице-премьера. Министром финансов утвержден Гази Вазни (мусульманин-шиит).

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики выдвигается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.

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