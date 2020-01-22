Один человек погиб в результате обстрела боевиками поселка на окраине Алеппо

22 января 2020 06:15 (UTC+04:00)

Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на окраине крупнейшего города в Сирии - Аллепо, один мирный житель погиб, двое получили ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поступили три человека, один из них скончался. У двоих ранения в спину и ноги, все раны осколочные. У одного пострадавшего неопасные травмы, у второго - тяжелое состояние", - сообщил журналистам заведующий нейрохирургическим отделением местного госпиталя Абдель Нур.

Местные жители жалуются также, что боевики так и не прекращали обстрелы. "Ракета упала сразу после того, как в мечети закончилась молитва, опять люди погибли. Боевики уже давно обстреливают наш район, и мы не знаем, когда этому придет конец", - делится местный житель Мухамед Фаяд.

Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.

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