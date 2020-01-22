Эр-Рияд назвал обвинения во взломе телефона Безоса "абсурдными"

Саудовская Аравия назвала "абсурдными" обвинения в том, что Эр-Рияд стоит за взломом телефона основателя Amazon и владельца газеты Washington Post Джеффа Безоса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца.

"Недавние сообщения в СМИ, по мнению которых за взломом телефона Джеффа Безоса стоит Саудовская Аравия, абсурдны. Мы призываем провести расследование в отношении этих заявлений, чтобы мы могли получить доступ ко всем фактам (по этому делу – ред.)", - говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в США в Twitter.

Британская газета сделала ряд предположений относительно того, что взлом может быть связан с попаданием личной информации и фрагментов переписки Безоса в распоряжение американского таблоида National Enquirer девять месяцев спустя.

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