ЛНА ввела запрет на использование любыми самолетами аэропорта Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о введении запрета как для военной, так и гражданской авиации на использование единственного действующего в столице страны международного аэропорта Митига, пригрозив сбивать нарушителей. Об этом заявил в среду официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на его странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, он сообщил, что армия приступает к реализации оглашенного ранее плана по введению бесполетной зоны от Гарьяна и юго-востока Тархуны вплоть до побережья Триполи, в которую попадает воздушная гавань столицы, а также распложенная здесь же авиабаза. "Из уважения к усилиям международного сообщества, наших русских друзей, арабских братьев, которые много сделали для достижения режима прекращения огня, мы согласись на его соблюдение, не выдвинув ни одного требования, кроме нашего права отвечать на любую угрозу и нарушения режима со стороны террористических и преступных милиций, - сказал он. - Однако аэропорт Митига превратился в главный опорный пункт для доставки террористов, вооружений и техники, он стал плацдармом турецких войск".

"В связи с этим объявляем о начале действия с настоящего момента бесполетной зоны, следовательно, авиабаза и аэропорт Митига являются отныне закрытой военной зоной, поэтому их использование военной или гражданской авиацией категорически запрещено, - отметил аль-Мисмари. - Появление любого гражданского или военного самолета, независимо от их принадлежности и владельцев, будет считаться нарушением режима прекращения огня, а все воздушные суда незамедлительно уничтожаться. И это наше последнее предупреждение".

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