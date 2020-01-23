Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране

23 января 2020 07:08 (UTC+04:00)

Свыше 600 иракцев погибли в проходящих с начала октября в Ираке акциях протеста, об этом, выступая на форуме в швейцарском Давосе, заявил президент арабской республики Бархам Салех, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это больно и стыдно, что акты насилия привели к гибели 600 невинных демонстрантов, молодых людей. Я осуждаю эти преступления, преступившие закон рано или поздно понесут ответственность", - приводится в тексте заявления.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Ранее СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Несколько ракет разорвались в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 21 января 02:13
Три политика могут быть выдвинуты на пост премьер-министра Ирака
Другие страны 20 января 19:42
Два человека убиты в стычках участников протестных акций с полицией в Багдаде
Арабские страны 19 января 19:32
Помпео заявил президенту Ирака о важности коалиции во главе с США для будущего страны
США 18 января 22:43
Трамп планирует провести встречу с президентом Ирака на экономическом форуме в Давосе
США 18 января 07:34
Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
В мире 18 января 01:27
Лента новостей
В Renault заявили, что побег Карлоса Гона не повлияет на будущее альянса с Nissan
В мире 06:50
В четырех штатах Венесуэлы наблюдаются проблемы с электричеством
Другие страны 06:32
Блумберг потратил на предвыборную рекламу более $250 млн
США 06:09
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек
Китай 05:00
Суд Канады оштрафовал Volkswagen почти на $150 млн по делу о дизельном скандале
В мире 04:41
Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу
Арабские страны 04:17
Обвинение настаивает, что финдиректора Huawei нужно экстрадировать в США
Китай 03:41
Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января
Европа 03:12
В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета
США 02:57