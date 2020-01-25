В Израиле 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными

25 января 2020 06:39 (UTC+04:00)

Девятнадцать палестинцев получили ранения в ночь на субботу в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях Иерусалима, сообщила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Девятнадцать палестинцев получили ранения сегодня ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в (районе) Бейт Ханина в окрестностях Иерусалима", - заявила аль-Фукаха.
Протесты палестинцев в секторе Газа проходят каждую пятницу. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и уже унесли жизни 315 палестинцев с 30 марта 2018 года.

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