Полиция применила водяные пушки против демонстрантов у правительственного дворца в Бейруте

Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили в субботу водяные пушки и слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре Бейрута. Как сообщила пресс-служба управления внутренней безопасности, столкновения спровоцировали группы агрессивно ведущих себя демонстрантов, которые разобрали заграждения из колючей проволоки и попытались приблизиться к правительственному дворцу Серай на площади Риада Сольха, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правоохранительные силы призвали мирных участников уличных акций покинуть центральную часть города, после чего были применены спецсредства против зачинщиков беспорядков", - говорится в заявлении пресс-службы.

Полицейские спецподразделения вытеснили сейчас активистов с площади Риада Сольха, столкновения с ними продолжаются у мечети Мухаммеда аль-Амина. Ранее в течение дня демонстрации и шествия в городе носили мирный характер. Их участники выразили недоверие новому правительству Ливана во главе с премьер-министром Хасаном Диабом, которое было создано 21 января.

"Состав этого кабинета не соответствует нашим требованиям, потому что его министры являются ставленниками политических партий и представляют религиозные конфессии, - заявила активистка Перла Маалюли. - Мы добиваемся переходного правительства из независимых фигур, которое проведет досрочные выборы".

Между тем Диаб утверждает, что созданный им кабинет из 20 технократов "отвечает чаяниям народных масс". По его словам, в состав кабинета входят шесть министров, представляющих протестное движение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.