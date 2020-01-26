В Сирию за сутки вернулись более 980 беженцев из Иордании и Ливана

26 января 2020 14:23 (UTC+04:00)

Более 980 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 981 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 768 человек (женщин – 230, детей – 392)", - говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо
Арабские страны 02:35
В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных
Арабские страны 22 января 21:21
Обнародованы данные экспорта и импорта Турции в Сирию
Бизнес 22 января 16:01
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
Арабские страны 19 января 22:26
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
Арабские страны 18 января 07:06
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Арабские страны 17 января 21:41
Лента новостей
Главный врач о массовом отравлении в Баку
Общество 14:33
Замминистра: Иран ведет переговоры с Азербайджаном о запуске электронного коридора
Экономика 14:30
Заврешилась эвакуация граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции (Обновлено)
Общество 13:55
В Китае отслеживают возможные мутации коронавируса
Китай 13:44
Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек
Турция 13:13
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 13:03
Число погибших в ДТП в Исмаиллы увеличилось до трех
Происшествия 12:58
Знания о новом коронавирусе весьма ограничены, заявили в Китае
Китай 12:24
Желающие поступить в докторантуру и диссерантуру сдают сегодня экзамен по иностранному языку
Общество 12:14