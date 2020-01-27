В Средиземном море спасли более 180 мигрантов

Судно Ocean Viking, которое занимается спасением мигрантов в Средиземном море, взяло на борт 184 мигранта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF).

"Сегодня вечером Ocean Viking спас 184 человека: мужчин, женщин и детей на двух резиновых лодках, терпящих бедствие. 102 человека были спасены в 80 морских милях от побережья Ливии и еще 82 в мальтийской зоне спасения", - говорится в сообщении MSF в Twitter.

Также в организации отметили, что после пяти ночных операций по спасению мигрантов, которые удалось провести менее чем за 72 часа, общее число выживших на борту судна составляет 407 человек.

В конце июля "Врачи без границ" совместно с SOS Mediterranee возобновили поисково-спасательные операции для помощи мигрантам в Средиземном море "на фоне бездействия стран Евросоюза". Корабль гуманитарных организаций Ocean Viking ходит под флагом Норвегии.

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