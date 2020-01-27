В Средиземном море спасли более 180 мигрантов

27 января 2020 09:48 (UTC+04:00)

Судно Ocean Viking, которое занимается спасением мигрантов в Средиземном море, взяло на борт 184 мигранта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF).

"Сегодня вечером Ocean Viking спас 184 человека: мужчин, женщин и детей на двух резиновых лодках, терпящих бедствие. 102 человека были спасены в 80 морских милях от побережья Ливии и еще 82 в мальтийской зоне спасения", - говорится в сообщении MSF в Twitter.

Также в организации отметили, что после пяти ночных операций по спасению мигрантов, которые удалось провести менее чем за 72 часа, общее число выживших на борту судна составляет 407 человек.

В конце июля "Врачи без границ" совместно с SOS Mediterranee возобновили поисково-спасательные операции для помощи мигрантам в Средиземном море "на фоне бездействия стран Евросоюза". Корабль гуманитарных организаций Ocean Viking ходит под флагом Норвегии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Ливии спасли почти 60 мигрантов
Арабские страны 25 января 11:50
Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу
Арабские страны 23 января 04:17
ЛНА ввела запрет на использование любыми самолетами аэропорта Триполи
Арабские страны 23 января 01:29
Нефть дешевеет на ослаблении опасений за поставки
Энергетика 22 января 09:30
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии в Берлине
Европа 22 января 02:39
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти
Другие страны 22 января 01:27
Лента новостей
Xалг Банк обнародовал итоги 2019 года
Бизнес 10:30
В Азербайджане начался выпуск избирательных бюллетеней для парламентских выборов
Политика 10:29
Brent дешевеет более чем на 3% на опасениях вокруг коронавируса
Энергетика 10:25
Государственный секретарь США посетит Ташкент
Узбекистан 10:24
Растет число туристов на грузинских курортах
Туризм 10:23
Туркменистан изучает проекты по использованию возобновляемой энергии
Энергетика 10:19
У Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
Другие страны 10:08
Крупная казахстанская авиакомпания отменяет авиарейсы в Китай
Транспорт 10:07
Для туристических объектов Азербайджана определены новые условия
Туризм 09:59