Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда (ВИДЕО)

Египтянин спас ребенка, упавшего с железнодорожной платформы на вокзале города Исмаилия, накрыв его собой перед приближающимся поездом, сообщает информационный портал Masrawy, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Видеозапись происшествия широко распространилась в соцсетях в воскресенье. На ролике видно, как два человека лежат между платформой и путями, по которым проносится поезд.

Студент Аля Ибрагим, утверждающий, что он снял данное видео, рассказал порталу детали инцидента. По его словам, отец с дочкой по ошибке стояли не на том перроне, а когда прибыл нужный им поезд, попытались попасть на него, спрыгнув с одного перрона и поднявшись на другой.

"Дочка пришла в замешательство и не успела подняться, а поезд уже ехал по путям. Отец прыгнул к ней и накрыл ее своим телом", - рассказал Ибрагим. По его словам, очевидцы решили, что и отец, и дочь погибнут, однако поезд уехал, а они оказались в полном порядке. При этом дочка была в состоянии шока и не могла ходить, но через 15 минут пришла в себя и "все разошлись".

Источник в Управлении железных дорог Египта подтвердил изданию, что такой инцидент имел место. Но по его данным, на пути упал мальчик, а не девочка. При этом источник отметил, что отец ребенка не захотел пройти до подземного перехода между перронами, а решил срезать путь самым опасным способом.

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