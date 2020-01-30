Аббас посетит СБ ООН для внесения резолюции против "сделки века" США

30 января 2020 00:59 (UTC+04:00)

Палестинский лидер Махмуд Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности ООН для представления резолюции против опубликованного США плана по ближневосточному урегулированию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Мы ведем консультации по подготовке резолюции, которые увенчаются визитом в СБ Махмуда Аббаса в ближайшие две недели", - проинформировал он. "Мы постараемся закончить подготовку [проекта резолюции] к его визиту", - уточнил дипломат.

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