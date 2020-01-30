Израильская армия нанесла удар по ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

30 января 2020 03:34 (UTC+04:00)

Израильские самолёты нанесли удар по объектам ХАМАС в южной части палестинского анклава в ответ на обстрел израильской территории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Самолеты ВВС ЦАХАЛ атаковали несколько объектов ХАМАС в южной части сектора Газа, в том числе оружейные склады и подземную инфраструктуру группировки. Удар нанесён в ответ на ракетный обстрел израильской территории", - говорится в сообщении, распространённом армейской пресс-службой.

В сообщении военных подчеркивается, что ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами, и за любую агрессию против граждан Израиля.

Вечером в среду израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля. Ранее сообщалось, что сигналы оповещения о ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге Израиля.

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