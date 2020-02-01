ЛАГ поддержала позицию Палестины и отвергла "сделку века" Трампа

1 февраля 2020 19:07 (UTC+04:00)

Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала в субботу позицию Палестины и отвергла план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом было объявлено на пресс-конференции по итогам экстренного заседания глав МИД межарабского сообщества.

"Решение, принятое на совещании министров арабских стран в Каире, подтверждает отказ от плана Трампа", - заявил журналистам глава палестинского МИД Рияд аль-Малики. Кроме того, по его словам, арабские министры "призвали мировое сообщество не иметь дело с этим несправедливым планом". "Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения", - добавил он, сообщив, что 11 февраля президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Как пояснил со своей стороны генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, "решение принято всеми арабскими государствами, и оно сводится к тому, что "сделка века" отвергается". При этом в тексте итогового коммюнике план называется "американо-израильским".

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