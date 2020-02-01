Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии

Генсек ООН призывает немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен продолжающейся военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий", - сказано в заявлении.

По словам Дюжаррика, генсек вновь подтверждает, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе на объекты здравоохранения и образования, являются неприемлемыми.

"Военные операции всех сторон, включая действия как против, так и со стороны террористических групп, должны уважать нормы и соответствовать обязательствам в рамках международного гуманитарного права, которые включают защиту гражданских лиц и гражданских объектов", - отмечается в заявлении.

В сентябре Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.

Комиссия должна представить доклад генсеку организации к 13 марта.

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