ВВС Израиля поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету

2 февраля 2020 03:59 (UTC+04:00)

Истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли в воскресенье удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на запуски ракеты и минометных снарядов, а также воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой в течение суток истребители и вертолеты ВВС Израиля некоторое время назад нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

"Среди пораженных целей - подземная инфраструктура ХАМАС и командный пункт", - добавили в пресс-службе, отметив, что Армия обороны Израиля "серьезно относится к любой террористической активности" и "готова к различным вариантам развития событий".

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