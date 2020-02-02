Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток

Японский эсминец "Таканами" отправился в воскресенье для патрулирования в Оманский залив и северную часть Аравийского моря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Патрулирование с участием эсминца вместе с самолетами Lockheed P-3 Orion (P3C) начнется во второй половине февраля. Два самолета вылетели с базы на Окинаве 11 января.

Как сообщалось ранее, операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.

Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такие ограничительные меры Япония предприняла, чтобы отправка ее сил самообороны в этот район не омрачила исторически дружественные отношения с Ираном.

В японском бюджете на 2020 год на патрулирование в Оманском заливе заложена сумма в 4,7 миллиарда иен (около 43 миллионов долларов).

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