Saudi Airlines приостановила полеты в Гуанчжоу из-за коронавируса

Саудовская авиакомпания Saudi Airlines приостанавливает полеты из аэропортов королевства в китайский город Гуанчжоу в связи с распространением коронавируса в КНР, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Saudi Airlines приостанавливает рейсы из Эр-Рияда и Джидды в китайский Гуанчжоу", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Кроме того, телеканал сообщает, что десять саудовских студентов были эвакуированы из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, и доставлены в Эр-Рияд.

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