Новая колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией. Об этом сообщил в воскресенье арабский телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, новая колонна состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки. Как уточнила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat, границу через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн", расположенный на севере сирийской провинции Идлиб, "пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии".

28 января через тот же КПП на территорию арабской республики вторглась колонна в составе 30 военных транспортных средств, в том числе 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование. Согласно данным Al Arabiya, она направилась на юг Идлиба.

Ранее телеканал Al Mayadeen проинформировал, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от форпоста террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Мааррет-эн-Нуумане на юго-востоке Идлиба. 23 декабря был блокирован другой турецкий пост на юге этой же провинции, расположенный в Сармане.

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