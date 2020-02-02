Сирийская армия освободила ряд деревень около города Саракиб

2 февраля 2020 15:40 (UTC+04:00)

Сирийская армия в воскресенье освободила населенные пункты в десяти километрах к югу от ключевого города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 и M5, одновременно отряды армии продвигаются к городу с северо-востока, передает радиостанция Sham FM, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отряды сирийской правительственной армии освободили деревни Дадих и Кафр-Баттых к юго-западу от Саракиба после ожесточенных столкновений с террористическими группировками", - передает корреспондент радио. Также в воскресенье освобожден город Заккар к юго-западу от Саракиба.

Данные населенные пункты находятся в десяти километрах от города, являющегося стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

Одновременно отряды армии продвигаются к городу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо. Так, в воскресенье была освобождена деревня Зейтан, а в субботу – близлежащие населенные пункты Хумейра и Хальса. Таким образом, военные продвигаются к участку трассы M5, и находятся примерно в 30 километрах к северу от Саракиба.

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