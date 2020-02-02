В Ливане протестующие забросали камнями посольство США

2 февраля 2020 16:48 (UTC+04:00)

Протестная акция проходит у посольства США в пригороде столицы Ливана Бейрута, шестеро демонстрантов пострадали из-за применения слезоточивого газа силовиками, передает ливанский телеканал al-Jadeed, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, протестующие собрались у посольства США в пригороде Бейрута Аукар в знак недовольства "сделкой века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, и пытаются снять колючую проволоку с забора дипмиссии.

"Шестеро протестующих пострадали из-за слезоточивого газа, применяемого силами безопасности против протестующих... некоторые из них пытались перелезть через забор посольства", - передает телеканал.

По его данным, демонстранты забрасывают дипмиссию камнями.

Президент Ливана Мишель Аун 29 января в телефонном разговоре с палестинским коллегой Махмудом Аббасом выразил солидарность с позицией палестинского народа по "сделке века".

В Ливане при собственном населении в 4 миллиона человек живут 600 тысяч палестинских беженцев и более 1,5 миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы имеют особый статус и живут в лагерях для беженцев, которые со временем превратились в густонаселенные городские кварталы, разбросанные по всему Ливану.

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