Средства ПВО авиабазы Хмеймим перехватили группу беспилотников боевиков

2 февраля 2020 21:09 (UTC+04:00)

Военнослужащие российской авиабазы Хмеймим в Сирии в ночь на воскресенье отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"1 февраля около 23:00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления", - отметил Боренков.

По его словам, никто не пострадал, материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названа возможная дата переговоров Россия-НАТО в Баку
Политика 16:20
Сирийская армия освободила ряд деревень около города Саракиб
Арабские страны 15:40
Новая колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией
Арабские страны 13:40
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия 1 февраля 22:11
Помпео: Мы не говорим Беларуси выбирать между Россией и США
Беларусь 1 февраля 12:24
В России выявили два первых случая коронавируса
Россия 31 января 17:19
Лента новостей
Три человека получили ранения при теракте в Лондоне (Обновлено)
Европа 22:40
Иран будет помещать в карантин всех прибывающих из Китая
Общество 22:34
В США заявили, что Пекин пока не принял предложение о помощи в борьбе с коронавирусом
США 22:19
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов
Финансы 22:00
Около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
Другие страны 21:45
Опрос: попытка импичмента не снизила уровень поддержки Трампа
США 21:31
Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус
В мире 20:23
В Азербайджане прошел пробный экзамен в магистратуру
Общество 20:03
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан
США 19:40