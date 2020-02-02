Средства ПВО авиабазы Хмеймим перехватили группу беспилотников боевиков

Военнослужащие российской авиабазы Хмеймим в Сирии в ночь на воскресенье отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"1 февраля около 23:00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления", - отметил Боренков.

По его словам, никто не пострадал, материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

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