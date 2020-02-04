Террористы атаковали объекты нефтегазовой промышленности Сирии

4 февраля 2020 19:48 (UTC+04:00)

Террористы обстреляли ракетами с беспилотников четыре объекта нефтегазовой промышленности Сирии, сообщило во вторник информагентство САНА, передает со ссылкой на interfax.ru.

Ударам подверглись газовой завод в Эбле и перерабатывающий завод в провинции Хомс, обстрелы привели к пожарам и разрушениям. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем, чьи слова приводит агентство, заверил, что на место событий немедленно выехали пожарные расчеты и бригады гражданской обороны, которые сдержали распространения огня и потушили его.

Али Ганем добавил, что технические специалисты начали оценивать повреждения на объектах и приступили к ремонтным работам. Он заявил, что, хотя некоторые объекты частично приостановили работу, серьезного влияния на внутренний рынок инцидент не окажет.

"Мы всегда замечали, что атаки террористов являются способом оказания внешнего давления (на Сирию - ИФ), но мы можем преодолеть это при помощи альтернативных планов, и они (враги - ИФ) не преуспеют со своими махинациями, а вскоре мы сможем справиться с кризисом", - приводит агентство слова

Западные СМИ, в свою очередь, напоминают, что в результате конфликта в Сирии Дамаск лишился контроля над основными нефтяными месторождениями. Ограничительные меры со стороны западных стран в отношении Дамаска, а также санкции США против Ирана еще больше усложнили ситуацию.

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