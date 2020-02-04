МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа

4 февраля 2020 22:07 (UTC+04:00)

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики приветствует заявление Евросоюза о "сделке века" и считает его поражением для администрации президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан "не останется без ответа".

"Заявление Европейского Союза представляет собой новое поражение для администрации Трампа и дипломатии США, которая основывается на отрицании международного права и права палестинского народа на создание независимого государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Иерусалиме", - приводит агентство слова министра.

"Мы работаем с Европейским союзом, чтобы признать независимое палестинское государство как лучший способ спасти мирный процесс и решение о двух государствах", - добавил аль-Малики.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".

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