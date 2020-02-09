В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка

Пожилая китаянка, одна из семи человек с диагностированным новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах, полностью излечилась. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.

В конце января власти ОАЭ сообщили, что приехавшая в Эмираты в туристическую поездку из эпицентра коронавируса - китайского города Ухань вся семья из четырех человек оказалась больна.