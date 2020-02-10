В Египте военные ликвидировали десять подозреваемых в терроризме

Вооруженные силы Египта предотвратили попытку террористического нападения на один из постов сил безопасности на севере Синайского полуострова и уничтожили 10 человек, подозреваемых в террористической деятельности, пострадали и убиты семеро военных, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя армии Египта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники вооруженных сил смогли предотвратить террористическое нападение на один из постов сил безопасности на севере Синайского полуострова и убить 10 террористов. Силы безопасности также уничтожили принадлежащий им автомобиль. В результате перестрелки также были ранены и погибли семеро военнослужащих", - сказал армейский представитель.

По его словам, в настоящее время в районе инцидента идет зачистка местности и поиск других террористов.