Миссия НАТО в Ираке остается заблокирована

Работа миссии НАТО в Ираке остается заблокированной после обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале января, согласия Багдада на ее возобновление пока нет. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав Минобороны альянса 12-13 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим активные консультации с правительством Ирака. Мы тесно сотрудничаем, потому что мы останемся в Ираке только в том случае, если нас приглашает Ирак. Сейчас мы пока рассматриваем возможность продолжения [работы миссии]", - сказал он.