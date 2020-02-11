Миссия НАТО в Ираке остается заблокирована
Работа миссии НАТО в Ираке остается заблокированной после обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале января, согласия Багдада на ее возобновление пока нет. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав Минобороны альянса 12-13 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы проводим активные консультации с правительством Ирака. Мы тесно сотрудничаем, потому что мы останемся в Ираке только в том случае, если нас приглашает Ирак. Сейчас мы пока рассматриваем возможность продолжения [работы миссии]", - сказал он.
Лента новостей
Эльшад Мирбашир оглу: Заключение Международной избирательной наблюдательной миссии разочаровало радикальные силы
Содействие в урегулировании карабахского конфликта в числе безусловных внешнеполитических приоритетов России – замглавы МИД
Эльхан Алескеров и Шаир Рамалданов обсудили на экспертной площадке Baku Network текущий уровень ВС Азербайджана и военно-политическую ситуацию в регионе (ВИДЕО)
Бахруз Гулиев: Некоторые оппозиционные группировки всегда пытались очернить проводимые в стране выборы
В Международном аэропорту Гейдар Алиев созданы условия для пассажиров с невидимой инвалидностью (ФОТО)
Дочь Муслима Магомаева: Безмерно благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за увековечивание имени моего отца (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)
Азербайджан имеет значительные возможности по развитию своего транзитного транспортного потенциала - политолог
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО)
Утвержден План работы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Азербайджана
В Азербайджане будет осуществляться экспертиза проектов по очистке и повторному использованию сточных вод