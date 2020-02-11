Миссия НАТО в Ираке остается заблокирована

Арабские страны 11 февраля 2020 15:16 (UTC+04:00)
Миссия НАТО в Ираке остается заблокирована

Работа миссии НАТО в Ираке остается заблокированной после обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале января, согласия Багдада на ее возобновление пока нет. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав Минобороны альянса 12-13 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим активные консультации с правительством Ирака. Мы тесно сотрудничаем, потому что мы останемся в Ираке только в том случае, если нас приглашает Ирак. Сейчас мы пока рассматриваем возможность продолжения [работы миссии]", - сказал он.

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