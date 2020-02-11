Турция заявила о нейтрализации еще 51 сирийского военного в Идлибе

В Министерстве обороны Турции сообщили о нейтрализации еще 51 сирийского военного в Идлибе.

Помимо этого, уничтожены один склад с оружием, зенитная установка, два танка и один танк захвачен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне Анкара сообщила о нейтрализации 101 сирийского военнослужащего. Это произошло после того, как пять турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск.

Третьего февраля в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат.