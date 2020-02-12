В США заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в Идлибе

Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в сирийской провинции Идлиб, хотя обеспокоены происходящим в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Отвечая на вопрос о ситуации в Идлибе, он сказал: "Предложение о том, что Америка должна что-то сделать <...> Я не вижу в этом настоящих доводов".

Помощник президента добавил, что США не намерены "парашютироваться [в Сирии] и говорить: "Турция, прекрати это. Россия, прекрати это". Он подчеркнул, что "не существует волшебной палочки", которая бы остановила насилие, но Вашингтон не собирается отправлять войска в конфликт, "который не имеет [к США] отношения". "Не думаю, что мы осуществим военное вмешательство в Идлибе в попытке выправить эту нехорошую ситуацию", - подчеркнул советник главы вашингтонской администрации. Саму ситуацию в провинции О'Брайен назвал ужасной и осудил.

"Что мы должны сделать, чтобы остановить их? Мы должны быть мировым жандармом?" - сказал он. Помощник президента США также пояснил, что понимание нынешним американским правительством принципа "достижение мира с позиции силы" отличается от предыдущих администраций. Он рассказал, что в прошлом году был серьезный риск обострения ситуации в Идлибе, и президент США Дональд Трамп якобы смог одним своим сообщение в Twitter сдержать кризис.

"Мы купили им целый год с помощью всего одного твита. Это довольно впечатляюще", - считает советник американского лидера.