В США и Саудовской Аравии согласны с необходимостью скорейшей деэскалации в Йемене

Госсекретарь США Майкл Помпео и находящийся с официальным визитом в американской столице министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд согласились с необходимостью скорейшей деэскалации конфликта в Йемене. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус по итогам их переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь и министр иностранных дел выразили обеспокоенность недавним насилием в Йемене, включая трансграничные нападения [мятежников из движения "Ансар Аллах"] хуситов на Саудовскую Аравию, и согласились с необходимостью скорейшего возобновления деэскалации. Госсекретарь вновь заявил о поддержке США политического решения конфликта при содействии специального представителя генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса", - отметила Ортэгус.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран "обсуждали двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая сохраняющуюся необходимость противодействия дестабилизирующему поведению иранского режима". "Госсекретарь подчеркнул важность партнерства Ирана и Саудовской Аравии в борьбе с угрозами иранского режима", - добавила дипломат.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.