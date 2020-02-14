В Алеппо сбили вертолет ВС Сирии
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Объявлен конкурс "Мечети Азербайджана". Лучшие работы будут представлены с уникальной коллекцией Корана
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Международного комитета Красного Креста (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность» (ФОТО)
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО)
PwC выступил на 4-ой Конференции на тему «Польза проведения крупномасштабных спортивных мероприятий»
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО)