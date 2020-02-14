В Алеппо сбили вертолет ВС Сирии

Арабские страны 14 февраля 2020 16:17 (UTC+04:00)
В Алеппо сбили вертолет ВС Сирии

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел на западе провинции.

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