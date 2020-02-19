Боевики используют американское оружие, заявили в Центре по примирению

Переданное силами США оружие используется группировками боевиков против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан", - сказал Журавлев.

Кроме того, по его словам, на фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населенных пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, "гражданское население северо-восточных районов Сирии массово покидает районы проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству".

"Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-Эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть из которых составляют семьи со стариками и детьми", - добавил он.