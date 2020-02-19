ООН обеспокоена новой эскалацией в Йемене

Арабские страны 19 февраля 2020 00:28 (UTC+04:00)
ООН обеспокоена новой эскалацией в Йемене

Организация Объединенных Наций констатирует очередной виток эскалации насилия в Йемене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс, выступая на заседании Совета Безопасности.

"За последние месяцы военная конфронтация серьезно обострилась, - отметил Гриффитс. - Обе стороны обменялись воинствующей риторикой и установили военные цели".

По его информации, основные столкновения произошли в районе Нихм провинции Сана, а также в провинциях Эль-Джауф, Мариб и Саада.

"Я с сожалением вынужден сообщить о десятках пострадавших среди гражданского населения, росте числа беженцев и уроне, нанесенном школам и больницам", - продолжил представитель ООН.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану.

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